Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

09 Haziran 2021 Çarşamba, 11:25

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız" sorusuna "Aday olup olmama konusunda bir kararım yok. Dışarıdan bir isim olarak da kafamızda bir isim yok. Cumhurbaşkanı adayımızla birlikte ittifakı oluşturan bütün partilerin devlet yönetiminde görev alması lazım" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"DEMOKRATİK BİR SÜREÇ İÇİNDE HAREKET EDİYORUZ"

İki kanat var, Cumhur İttifakı'nda hiçbir tartışma yok. Herkes bir kişinin otoritesine bağlı. O Erdoğan. Orada demokrasi yok. Otoriter bir anlayış var ve o anlayış Türkiye'yi yönetiyor.

Millet İttifakı'nda ise demokratik bir anlayış var. Dolayısıyla demokratik bir süreç içinde hareket ediyoruz. Biz cumhurbaşkanı adayımızın Millet İttifakı olarak bir araya gelip oturup konuşacağız. Meral Hanım'ın yaptığı bazı açıklamalar var. Bir adayla tek seferde girilmeli, HDP kendi adayını belirlemeli diye.

"ADAY OLUP OLMAMA KONUSUNDA BİR KARARIM YOK"



Nasıl bir strateji belirlemeliyiz diye oturup konuşacağız. Resmi olarak ittifak 4 partiden var. Gelecek ve DEVA Partisi de güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunuyorlar.

Meral Hanım'ın görüşü değerli bir görüş. Diğer paydaşlarımızla bir araya gelip oturup konuşmalıyız. Cumhurbaşkanı adayımızla birlikte ittifakı oluşturan bütün partilerin devlet yönetiminde görev alması lazım. Aday olup olmama konusunda bir kararım yok. Dışarıdan bir isim olarak da kafamızda bir isim yok.