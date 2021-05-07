Sedat Peker'den Jandarma'ya 'Yeşil' hatırlatmalı yanıt: Buna inanmak safdillik olur

07 Mayıs 2021 Cuma, 09:08

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in siyasetin gündemine oturacak açıklamaları sürüyor. Kendisinin başında bulunduğu iddia edilen şebekeye yönelik operasyonlar sonrası dün yayınladığı bir videoda Peker, Yeldana Kaharman'ın ölümüyla ilgili iddialarda bulunmuş, "Mehmet Ağar'ın oğlunu tecavüzden şikâyet eden kadın ertesi gün ölü bulundu" demişti. Peker'in iddiasına Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yanıt gelmişti.

Jandarma Genel Komutanlığı açıklamasında "Yeldana Kaharman isimli kadının jandarmaya herhangi bir müracaatı kesinlikle söz konusu olmadığı gibi helikopterle aldırılması iddiası da tamamen gerçek dışıdır." denilmişti.

Peker, bugün Jandarma Genel Komutanlığı'nın açıklamasına yanıt verdi. “Jandarma Genel Komutanlığı gibi nadide bir kurumun kamuoyunda yapılan bu tip tartışmalara savcılık yazısı olmadan dahil olması bence çok doğru bir davranış değil” diyen Peker, “Ben öldürülen kız kardeşimizin helikopterle alındığını iddia etmedim. Derin devletimizin başı Mehmet Ağar'ın oğlunu helikopterle aldığını söyledim” dedi.

Peker ayrıca 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ı da hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Ayrıca yeşilin jandarma karakolundan 6 sivili alıp yok ettiği gerçeği ve bunun gibi birçok olay ortadayken öldürülmüş bir kızın bir gün önce verdiği şikâyet dilekçesinin yırtılarak yok edilemeyeceğine inanmak safdillik olur (hele ki Mehmet Ağar gerçeği ortadayken)”







