Sedat Peker Mehmet Ağar'ı neden hedef aldı?

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 12:13

Son yıllarda yurttaşlar “Türkiye 90’lara döndü. Yine aynı şeyleri yaşıyoruz” diyor.

Türkiye, hem siyasi atmosfer hem ekonomik kriz hem de sosyal bunalımlarıyla geçmişini, yani yurttaşın dediği gibi 90’ları hatırlatıyor.

Dün, Sedat Peker tarafından paylaşılan 41 dakikalık video da yine 90’ların Türkiye’sini akıllara getirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞ VE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, geçen ay Sedat Peker'in da aralarında olduğu 63 kişi hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında operasyon başlatılırken Sedat Peker’in eşi ve çocuklarının yaşadığı eve baskın düzenlenmişti.

Öte yandan Peker ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtilmişti. Peker'in ise yaklaşık 1,5 yıl önce Karadağ'a gittiği, son olarak Makedonya'da olduğu açıklanmıştı.

PEKER: “BU DÜNYAYI YAKACAĞIM”

Sedat Peker dün sosyal medya hesaplarından 41 dakikalık bir video yayınladı. Videoda soruşturma sürecine ve polis operasyonlarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Operasyonun ardından ilk kez konuşan Peker, evinin polis tarafından arandığı sırada kızına silah doğrultulduğunu söyledi ve "Ben kızımın bir damla gözyaşına dünyayı yakarım. Bu dünyayı vallahi yakacağım billahi yakacağım" ifadelerini kullandı.

MEHMET AĞAR VE PELİKANCILARI HEDEF ALDI

Peker açıklamasının devamında ise hakkındaki soruşturma ve operasyonların eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve Pelikancılar tarafından koordine edildiğini söyledi.

Kamuoyunun ilk olarak 1 Mayıs 2016'da adını duyduğu Pelikan grubu, o dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu'nu hedef alan “Pelikan Bildirisi” yayımlamıştı. Pelikan grubunun içerisinde ise hakimler, savcılar ve medya mensupları yer aldığı ileri sürülüyor. Grubun bir dönem de yargıda en güçlü olduğu yerin ise İstanbul Adalet Sarayı olduğu belirtiliyor.

“FETÖ’CÜ DİYE ADAMI İÇERİ ATTIRDINIZ”

Peker açıklamasına "Dünyanın en değerli adamlarından biri" diye anlattığı ve FETÖ’den ceza alıp tahliye edilen Palmali Holding’in sahibi Forbes'in dünyanın en zengin 500 iş insanı listesine giren Mübariz Mansimov ile devam etti.

Mehmet Ağar'a seslenen Peker, "Sen hiçbir şeyken, tüm itibarın bitmişken, seni yanına aldı. İtibar verdi. Para verdi. Ve sen, gidip bazılarıyla anlaşıp, FETÖ'cü diye adamı içeri attırdın. Mübariz; FETÖ'cülük. Ya buna deliler bile inanmaz ama yapıldı bu ülkede. Adamın, Bodrum'daki milyar dolarlık yerini aldınız, el koydunuz" diye konuştu.

Peker’in Ağar için “Adamın, Bodrum'daki milyar dolarlık yerini aldınız, el koydunuz” dediği yer ise bir dönem Mübariz Mansimov’un sahibi olduğu Yalıkavak Marina'ydı (Bodrum Yalıkavak Turizm ve Yat Limanı Yatırımları).

MEHMET AĞAR MARİNA’NIN BAŞINA NASIL GEÇTİ

Mübariz Mansimov’un sahibi olduğu Bodrum Yalıkavak Turizm ve Yat Limanı Yatırımları’nın satışı tartışma yaratmıştı.

Mansimov, marinadaki hisselerinin bir bölümünü, 2016 yılında satmıştı. Aradan bir yıl geçtikten sonra Gurbanoğlu, otel ve marinanın değerinin altında hatalı biçimde devrinin gerçekleştirildiği iddiasıyla Palmarina Holding ve RSR Holding’e dava açmıştı. İddialara göre, hisseleri satın alan isimler SOCAR’la bağlantılıydı.

Mansimov açtığı davada söz konusu devir bedelinin hatalı bir biçimde belirlendiğini iddia etmişti.

Bodrum Yalıkavak Turizm ve Yat Limanı Yatırımları’na 2014 yılında eski içişleri bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu AKP’li vekil Zülfü Tolga Ağar şube müdürü olarak atanmıştı.

Palmali’nin sahibi olan Mübariz Mansimov geçen sene tutuklanırken Bodrum Yalıkavak Turizm ve Yat Limanı Yatırımları’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğuna Mehmet Ağar oturmuştu.

MEŞHUR FOTOĞRAF ORADA ÇEKİLMİŞTİ

Sedat Peker’in işaret ettiği “Bodrum'daki milyar dolarlık marina” geçen yıl sosyal medyada gündem olan fotoğrafı da akıllara getirdi.

Emekli Korgeneral Engin Alan, emekli Albay Korkut Eken, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Alaattin Çakıcı ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın Bodrum'da bir araya geldiğine dair fotoğraf paylaşılmıştı. O fotoğraf Bodrum Yalıkavak Marina'da verilmişti. Yani bir dönem Mübariz Mansimov’un sahibi olduğu yer...

MASADAKİ KİTAP NE ANLATIYOR?

Öte yandan Sedat Peker’in açıklama yaptığı sırada masada yer alanlar dikkat çekti. Masada, Godfather (Baba) adlı kült romanın sahibi Mario Puzo’nun “Omerta” adlı kitabı yer alıyordu.

Omerta’nın anlamı ise mafya mensupları arasındaki bir tür “Suskunluk Yasası”. Mafya yapılanmaları ve mensupları bu anlaşmaya uyuyor ve hiçbir şekilde devlete güvenmeyip, polise tek kelime anlatılmıyor.

Peker’in “Suskunluk Yasası” ile nasıl bir mesaj vermek istediği merak konusu.

Öte yandan masada yer alan kağıtlar da “Elimde bilgi belge var” olarak yorumlandı. Ayrıca televizyonda MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş görüldü. Bunun da MHP’ye ve Alaattin Çakıcı’ya verilen bir mesaj olduğu iddia edildi.

Gündemdeki aktörlere, olaylara bakınca; yaşananlar geçmişi hatırlattı.

Yani son dönemde yurttaşların dediği gibi “Türkiye karanlık yıllara, 90’lara döndü...”