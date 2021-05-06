Sedat Peker'in açıklamaları gündeme getirdi: 'Yeldana Kaharman' olayı nedir?

06 Mayıs 2021 Perşembe, 13:58

Hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma yürütülen Sedat Peker, sosyal medya hesabından 56 dakikalık yeni bir açıklama yayımladı.

Peker’in Twitter hesabından paylaşılan ve "Mehmet Ağar ve Pelikancıların gerçek yüzü (Ödeşmek Adettendir)" ifadelerinin yer aldığı videoda, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu AKP'li vekil Tolga Ağar için dikkat çekici iddialar yer aldı.

Peker, şu ifadeleri kullandı:

"Tolga Ağar'ın bir kız arkadaşı var Kırgız ya da Kazak uyruklu. Kızcağız jandarmaya gidiyor, 'Tolga Ağar bana tecavüz etti' diye. Kız şikâyet ediyor. Daha sonra kızı helikopterle aldırıyorlar. Kız ertesi gün ölü bulunuyor. Orada bir garipcağız öldü, herkes biliyor kimse sesini açmıyor."

Sedat Peker’in bu iddiaları, zamanında Mehmet Ağar’ın oğlunun adının karıştığı Yeldana Kaharman olayını yeniden gündeme getirdi. Son olarak, Kaharman olayıyla ilgili haberlere erişim engeli getirilmişti.

YELDANA KAHARMAN OLAYI NEDİR?

Elazığ'da yayın yapan Kanal 23 Televizyonu'nda program sunuculuğu görevi üstlenen Kazakistan uyruklu üniversite öğrencisi Yeldana Kaharman (21), ev arkadaşı tarafından mutfakta hareketsiz bulunmuştu. Genç kızın arkadaşı hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaharman’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç sunucunun cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Yeldana Kaharman'ın eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar ile röportaj yapmak için evine gittikten bir gün sonra ölü bulunması nedeniyle bazı iddialar gündeme gelmişti.

Kaharman’ın ölümünden önce "tecavüze uğradığı" iddia edilmişti.

Kaharman’ın, cinsel saldırıya uğradığı ve intihar ettiği iddiası birçok medya kuruluşunda gündeme getirilmişti. “Yeldana Kaharman” adıyla Ekşi Sözlük’te 11 Şubat 2020’de açılan başlığa İstanbul 5’inci Sulh Ceza Hâkimliği’nce erişim engeli getirilirken, Birgün’ün ise 22 Şubat 2020’de yaptığı Ekşi Sözlük ‘Yeldana Kaharman’ başlıklı haberine erişim engeli getirilmişti.

YENİDEN ENGELLEME

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin erişim engelleme ile ilgili yapılan haberler de kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Elazığ 1. Sulh Ceza Hakimliği‘nin 24 Mart 2021 tarih ve 2021/2326 sayılı kararı ile erişime engellenmişti.

TOLGA AĞAR KİMDİR?

Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar, AKP Elazığ Milletvekili, Meclis Milli Savunma Komisyonu Üyesi ve aynı zamanda AKP Genel Merkez Ege Bölge Koordinatörü.

Ağar daha önce AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında geçen diyalogla gündeme gelmişti.

Ağar’ın gençlik buluşmasında yaptığı konuşmada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Elazığ'a geldi. Miting için ayakta bekliyoruz, protokol dizildi, tek tek tokalaştı, sıra bana geldi, şöyle yüzüme baktı gülüyor, ben niye gülüyor dedim tam o sıra, ‘Evladım senin bıyıklar uzamıyor mu?’ dedi. Ben de, ‘Efendim uzar' dedim yanağımı okşadı" diye anlatmıştı.

Ağar’ın hikayeyi anlatırken, "Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor" demesi kamuoyunda tepki çekmişti.

Son olarak AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Marmara Bölge Koordinatörlüğü görevine atandı.