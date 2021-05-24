Sedat Peker'den yeni paylaşım: Bizi yalnız bırakma! Süreç çok renksiz geçer

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 13:37

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Youtube hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Emniyet Müdürü ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, AKP Milletvekili Tolga Ağar ile birçok siyasi hakkında yayımladığı videolar gündeme oturdu.

Sedat Peker'in iddiaları kamuoyunda tartışılmaya devam ederken sosyal medya hesabından köşe yazarı Memduh Bayraktar'a seslendi.

"BİZİ YALNIZ BIRAKMA"

"Memduh ağabey ben videolarımı yorumlayan kişilere bir şey demedim" diyen Peker, "Bahis açan arkadaşlara espri yaptım. Vallahi senin yorumların olmazsa bu süreç çok renksiz geçer. Bizi yalnız bırakma" diye yazdı.

Sedat Peker'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:



