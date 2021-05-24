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GÜNDEME OTURDU
Sedat Peker ,YouTube'dan yayınladığı video serisinin yedincisinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, Korkut Eken ve Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'a ağır suçlamalarda bulunup uyuşturucu ticareti, KKTC cinayetleri, öldürelen gazeteciler Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı suikastlerine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
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