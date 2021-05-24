<p>Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı 7. videoda daha öncekilerden farklı bir mekanda yer alması dikkat çekmişti.</p>
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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı 7. videoda daha öncekilerden farklı bir mekanda yer alması dikkat çekmişti.

<p>Daha önce videolarını Roda Beach Resort isimli villa tipi evleri olan bir otelde çektiği ortaya çıkan Peker, bu sefer mekan değişikliğine gitti.</p>
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Daha önce videolarını Roda Beach Resort isimli villa tipi evleri olan bir otelde çektiği ortaya çıkan Peker, bu sefer mekan değişikliğine gitti.

<p><strong>GÜNDEME OTURDU</strong></p><p>Sedat Peker ,YouTube'dan yayınladığı video serisinin yedincisinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, Korkut Eken ve Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'a ağır suçlamalarda bulunup uyuşturucu ticareti, KKTC cinayetleri, öldürelen gazeteciler Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı suikastlerine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.</p>
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GÜNDEME OTURDU

Sedat Peker ,YouTube'dan yayınladığı video serisinin yedincisinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, Korkut Eken ve Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'a ağır suçlamalarda bulunup uyuşturucu ticareti, KKTC cinayetleri, öldürelen gazeteciler Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı suikastlerine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

<p>Daha önce videolarını Roda Beach Resort isimli villa tipi evleri olan bir otelde çektiği ortaya çıkan Peker, bu sefer mekan değişikliğine gitti.<br></p>
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Daha önce videolarını Roda Beach Resort isimli villa tipi evleri olan bir otelde çektiği ortaya çıkan Peker, bu sefer mekan değişikliğine gitti.

<p>OdaTV'de yer alan habere göre, Sedat Peker'in 7. videosunu çektiği yerin Habtoor Palace Dubai'de çekildiği ortaya çıktı.</p>
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OdaTV'de yer alan habere göre, Sedat Peker'in 7. videosunu çektiği yerin Habtoor Palace Dubai'de çekildiği ortaya çıktı.

<p>Habtoor Palace'ın Booking.com'daki fiyatlandırmasına göre, 2 kız&nbsp; bir erkek çocuğu olduğu bilinen Sedat Peker'in ailecek kaldıkları düşünüldüğünde odanın bir gecelik fiyatının 20 bin 656 Türk lirası olduğu görülüyor.</p>
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Habtoor Palace'ın Booking.com'daki fiyatlandırmasına göre, 2 kız  bir erkek çocuğu olduğu bilinen Sedat Peker'in ailecek kaldıkları düşünüldüğünde odanın bir gecelik fiyatının 20 bin 656 Türk lirası olduğu görülüyor.

<p>İşte Sedat Peker'in 7. videosunu çektiği iddia edilen Habtoor Palace Dubai oteli.<br></p>
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İşte Sedat Peker'in 7. videosunu çektiği iddia edilen Habtoor Palace Dubai oteli.

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