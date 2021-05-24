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Habtoor Palace'ın Booking.com'daki fiyatlandırmasına göre, 2 kız bir erkek çocuğu olduğu bilinen Sedat Peker'in ailecek kaldıkları düşünüldüğünde odanın bir gecelik fiyatının 20 bin 656 Türk lirası olduğu görülüyor.