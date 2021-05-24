Cumhurbaşkanlığına Sedat Peker sorusu: Ne zaman açıklama yapacaksınız?

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 12:15

CHP Aydın Milletvekili ve Meclis Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, Sedat Peker’in iddiaları karşısında uzun süredir sessiz kalan Cumhurbaşkanlığını konuyla ilgili açıklama yapmaya çağırdı.

Suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Sedat Peker’in sosyal medya kanalı ile yayınladığı videolardaki iddiaları Meclis gündemine taşıyan CHP’li Bülbül, bu sefer Cumhurbaşkanlığı’na önerge verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yazılı soru önergesi veren Bülbül, konuyla ilgili tek bir soru yöneltti.



“Ülke gündemine ve yönetimine ilişkin haftalardır gerek yolsuzluk, gerek cinayet, gerek uyuşturucu ticari ile ilgili ağır suçlar teşkil eden ciddi iddialar ortaya atılmaktadır. Hükümetin üst düzey bürokratlarını ve onların ailelerini ilgilendiren iddialar hakkında gerekli prosedürler işletilerek iddiaların araştırılması ve ilgili soruşturmaların açılması gerekmektedir. Ancak ilk önce ivedilikle kamuoyu bilgilendirilmelidir” diyen Bülbül, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında, suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Sedat Peker’in ortaya attığı iddialarla ilgili ne zaman açıklama yapmayı düşünüyorsunuz?” diye sordu.

BAKAN SOYLU’YA BİR ÖNERGE DAHA

Peker’in daha önce yayınladığı videolardaki attığı iddiaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya soran Bülbül, Soylu’nun yanıtlaması istemiyle bir önerge daha verdi.

“Suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Sedat Peker’in sizin ve bazı bürokratlar hakkında ortaya attığı iddialar kapsamında devlet yönetiminin temel ilkeleri ve esasları kapsamında kamuoyu ivedilikle aydınlatılmalıdır” diyen Bülbül, Bakan Soylu’ya şu soruları yöneltti:

1- 2015 yılında Hürriyet gazetesi binasına gerçekleştirilen saldırıya ilgili soruşturma yürütülmüş müdür? Saldırıyı azmettirdiği iddia edilen AKP’li Milletvekili kimdi?

2- Sedat Peker’den 10 bin dolan alan siyasetçi kimdir? Bu konuda soruşturma başlatılmış mıdır?

3- Uyuşturucu ticareti ve yasadışı bahis faaliyetleri yaptığı iddia edilen Halil Falyalı hakkında açılmış soruşturma var mıdır? Varsa bu soruşturmalar hangi suç/suçlar kapsamında açılmıştır?

4- Eski Meclis Başkanı Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım’ın Venezuela’daki Karakas (Caracas) Limanına giderek özel bölüm kiraladığına yönelik ve uyuşturucu sevkiyatı ile ilgili iddialar araştırılacak mıdır?

5- Ağustos 2020’de Venezuela’dan sıfır gümrük ile taze peynir, pirinç, yulaf, ayçiçeği tohumu dahil çok sayıda ürün ithal edileceğine dair çıkan kararnamenin ardından Ekim 2020’de Venezuela’da peynire gizlenmiş 108 paket uyuşturucu ele geçirildiği basına yansımıştır? Bu uyuşturucu Türkiye’ye mi getiriliyordu? Konu hakkında soruşturma yapılmış mıdır?

6- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Erdal Kayapınar hakkında herhangi bir FETÖ soruşturması açılmış mıdır? Açılmışsa akıbeti ne olmuştur?

7- Yeğeniniz Sadık Soylu’nun Çankaya’daki bir iş merkezinde sürekli olarak bürokrat ve iş insanlarıyla görüştüğü iddia edilmiştir. Sadık Soylu’nun herhangi bir resmi görevi bulunmakta mıdır?"



