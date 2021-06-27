Erkam Yıldırım ile gündeme gelmişti: Venezuelalının Türkiye tercihi

27 Haziran 2021 Pazar, 11:24

Kültür ve Turizm Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici yabancı ziyaretçi giriş verilerini açıkladı. 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,27 azalarak 3 milyon 680 bin 55 kişi oldu.

Ocak-Mayıs döneminde gelen yabancı ziyaretçilerin ülkelere göre dağılımında Rusya 571 bin 362 kişi ile birinci sırada yer aldı. Pandemiden önceki yıl ise Ocak-Mayıs döneminden Rusya’dan 1 milyon 673 bin 652 kişi gelmişti. Rusya’yı 423 bin 241 ziyaretçi ile Ukrayna ve 280 bin 097 ziyaretçi ile Almanya üçüncü sırada yer aldı. Almanya’yı İran ve Bulgaristan izledi.

VENEZUELALI TURİST PANDEMİ KOŞULLARINA RAĞMEN GELDİ

Covid-19 salgınında ilk vaka Türkiye’de Mart 2020’de görüldü. Resmi olarak açıklanan vakadan sonra tam kapanma tedbirleri başladı. Turizm Bakanlığı verilerine göre 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde Avrupa Birliği ülkelerinden Türkiye’ye gelen turist sayıları 2021 Ocak-Mayıs döneminde yakalanamadı. Avrupalı turistler Türkiye’ye gelmekte çekiniyor.

Öte yandan veriler içerisinde dikkate çeken ülkelerden biri Venezüella oldu. 2019 Ocak- Mayıs döneminde Venezüella’dan Türkiye’ye 3 bin 364 yabancı turist geldiği görülüyor. Pandemi tedbirlerinin tüm dünyada zirve yaptığı Ocak-Mayıs 2020’de ise Venezuela’dan Türkiye’ye 2 bin 15 turist geldi. Bu yıl ise aynı dönemde 2 bin 586 turist bu ülkeden Türkiye’yi ziyaret etti.

NE OLMUŞTU?

Organize suç örgütü yönetici olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker, “Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın uyuşturucu güzergâhı kurmak için Venezüela’ya gittiğini iddia” etmişti. Binali Yıldırım da “Oğlum Venezuela’ya maske ve test kiti yardımı götürdü” demişti.

Cumhuriyet, Yıldırım’ın Venezuela’ya gittiği döneme ait gümrük kayıtlarına ulaşmıştı. Ziyaretin öncesini de kapsayan üç aylık dönemde Türkiye’den Venezuela’ya hiçbir maske sevkıyatı yapılmadığı ortaya çıkmıştı. Aynı dönemde yapılan 1500 adetlik test kiti gönderiminim de Türkiye ve Venezüela’daki iki firma arasındaki ticari faaliyet olduğu belirlenmişti.