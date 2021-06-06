Sedat Peker'den yeni Erkam Yıldırım açıklaması: "Sayın Başbakan senin oğlunu korumana gerek yok ki..."

06 Haziran 2021 Pazar, 08:26

Suç örgütü lideri Sedat Peker, bugün Youtube kanalı aracılığıyla yayınladığı 9 videosunda, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'la ilgili iddialarını sürdürdü.





Konuyla ilgili Binali Yıldırım'ın yaptığı açıklamalara yanıt veren Peker, "Binali Yıldırım, beyefendi bir adam. 'O uyuşturucu işinde değil, değerli bir insan' dedim. Yav sayın Başbakan senin oğlunu korumana gerek yok ki... Adam 15 senede kaç milyar dolarlık servet yapmış. Biz sadece Hollanda'daki ayağını biliyoruz Hollanda devleti açıkladı diye. Diğer ülkelerde kaç milyar dolar daha vardı. Bu adam süper dahi olmasa 10 senede bu kadar para nasıl kazansın? Millet 3 bin dolar kazanamıyor adam 3 milyar dolar kazanmış ya. Yav bıraksana çocuğun gerizekalı mı? O konuşsun. İşte böyle yapınca şaibe büyüyor herkes inanıyor." ifadelerini kullandı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye de konuyla ilgili yazdığı köşe yazısı üzerine seslenen Peker, "Hangi onursuz hangi aşağılık pislik bir insan, 150 kiloluk bir adam Venezuela'ya kit getirirken -Cumhuriyet gümrük kayıtlarını patlattı, kit gitmemiş- torbayla getirdi'. Bunu kim diyebilir lan?" ifadelerini kullandı.



