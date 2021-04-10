Şef Burak Tüzün’e BESOM ödülü

10 Nisan 2021 Cumartesi, 22:00

BESOM Genel Kurulu önceki gün Ankara’da toplandı. Toplantı sırasında “BESOM Seslendirme Ödülü”, Türk bestecilerinin eserlerini en çok seslendiren orkestra şefi olarak Burak Tüzün’e, iki kıdemli şef BESOM Başkanı Rengim Gökmen ve Erol Erdinç tarafından sunuldu. “BESOM Beste Ödülü”nün verildiği Hasan Uçarsu ise salgın koşulları ve hemen ertesi gün uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle İstanbul’dan gelemediği için genel kurulda hazır bulunamadı. Gündemin tamamlanmasından sonra, üyeler bir süre de ikram ve sohbet sırasında bir arada kaldı.

