Seferihisar’da karakılçık buğday hasadı başladı

30 Haziran 2020 Salı, 02:00

Tamamen doğal karakılçık buğdayından elde edilen un ile Turgut ve Ulamış köylerinde yaşayan kadınların taş fırınlarda yaptığı ekmekler, Seferihisar Belediyesi tarafından işletilen bakkallarda tüketici ile buluşuyor. Seferihisar Belediyesi’ne ait e-ticaret sitelerinde en çok satılan ürünlerden biri olan Ata Ekmeği’nin unu olan karakılçık buğdayının hasadı ilk olarak Turgut köyündeki belediyeye ait altmış dönümlük tarlada başladı, toplamda çiftçilerinde ürettiği 350 dönüm buğday hasat edilerek ekmek ve un olarak tüketici ile buluşacak.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, bu yıl Covid-19 tedbirleri dolayısıyla Karakılçık Buğday ve Armola festivalini yapamadıklarını ancak bu süreçte her zaman köylünün yanında olduklarını belirterek ‘Alım Garantili Buğday’ projesiyle kaybolmak üzere olan tohumu bu yıl 350 dönüm tarlada üretiyoruz. Bu proje ile belediye olarak devletin buğday için açıkladığı taban fiyatını baz alarak, açıklanan fiyatın üç mislini köylümüze veriyoruz. Bu şekilde köylümüz daha çok kazanacak ve bu sayede daha çok üretecek. Her zaman üreticimizin yanındayız” diye konuştu.