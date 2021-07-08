Seferihisar'da lavanta şenliği

08 Temmuz 2021 Perşembe, 15:57

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, geçen yıl pandemi koşulları nedeniyle düzenlenmeyen lavanta hasadı şenlikleri için bu yıl özel hazırlık yapıldı. Seferihisar Turgut Köyü’nde 11 Temmuz Pazar günü saat 12.00'de üretici pazarı ve stantların gezilmesi ile başlayacak etkinlikler, klasik müzik dinletisi, Seferihisar Belediye Bandosu eşliğinde lavanta tarlasına kortej yürüyüşü ve mis kokulu lavanta hasadı ile devam edecek.

FESTİVALE DAVET

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, lavantanın 2015 yılında alternatif bir ürün olarak üreticilere sunulduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Belediyemizin teşvikiyle 2015 yılında Turgut köyünde 6 dönüme ekilen lavanta şimdilerde 150 dönüme ulaştı. 'Çiftçilerimiz lavanta çiçeğinin üretim alanlarını genişleterek birçok farklı ürün ortaya çıkardı. Lavantanın yağını çıkarmaya başladık, oda parfümü ürettik. Lavanta ekimlerinin özellikle Turgut köyünde çiftçilerimizle birlikte kullanılmayan arazilerde yapılmasını sağlayarak bu arazilerin tarıma kazandırılmasını sağladık. Geçen yıl şenlikleri pandemi nedeniyle yapamamıştık. Tüm vatandaşlarımızı 11 Temmuz Pazar günü saat 12.00'de gerçekleştireceğimiz lavanta hasadı etkinliğimize bekliyorum.''