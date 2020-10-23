Şehidin babaevine asılan Türk bayrağını yere atan kadın kamerada

Sultangazi’de Şehit Esma Çevik’in babasının ikamet ettiği evin penceresine asılan Türk bayrağı, bir kadın tarafından kopartılarak yere atıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Baba Hüseyin Akgül, “Acı bitmeden yeni bir acı yaşadım" dedi.

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2020 Cuma, 12:23
Şehidin babaevine asılan Türk bayrağını yere atan kadın kamerada
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Astsubay Esma Çevik’in Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde yaşayan babasının evine asılan Türk Bayrağı, bir kadın tarafından kopartılarak yere atıldı. Haber verilmesi üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis, kadının kimliğini tespit ederek kısa sürede  gözaltına aldı.


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