Şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay milli takımda
Şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in Altay altyapısında futbol oynayan oğlu Burak Tolunay Sekin, U16 Milli Takımı'na seçilmenin mutluluğunu yaşıyor.
İzmir'de 5 Ocak 2017'de PKK tarafından İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilmek istenen terör saldırısında büyük bir felaketi önleyerek kahramanca şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in Altay altyapısında futbol oynayan oğlu Burak Tolunay Sekin, U16 Milli Takımı'na seçilmenin mutluluğunu yaşıyor. Daha önce U14 Milli Takımı'na davet edilen ve Altay U15 takımının kaptanlığını üstlenen 15 yaşındaki Burak Tolunay, ikinci kez ay-yıldızlı formayı tertelecek.
Altay Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "U16 Milli Takımımızın 12-21 Nisan 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna davet edilen altyapı oyuncumuz Burak Tolunay Sekin'e güveniyor ve yürekten başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Video Haberler
- Neredeyse başka kadınla evleniyordu!
- İstanbul'un göbeğinde bıçaklı cinsel saldırı
- Adalet Bakanı Gül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı
- Davutoğlu'nun halay sırasındaki zor anları
- İkiz kardeşler aynı gün koronavirüsten yaşamını yitirdi
- Halk otobüsünde sosyal mesafe ve maske tartışması
- Hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçma anı
- Ölümden kıl payı kurtuldu
- Pitbull dehşeti! Kediyi parçalayarak öldürdü
- İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul videosu
En Çok Okunan Haberler
- Ziya Selçuk'tan 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt
- CHP yaptı, Erdoğan yeni talimat verdi
- Türk gemisine arama
- Oyuncu Mehtap Ar yaşamını yitirdi
- Ayakta kalma krizinde son açıklama Michel'den:
- Covid-19 tablosu açıklandı
- Kapımızı kırarak içeri girmek istediler
- Son anket sonuçlarında çarpıcı oran: Yüzde 76
- Ev inşaatı için yapılan kazıdan hazine çıktı
- Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar kimdir?