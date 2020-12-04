Şehrazat'tan Erdoğan'a yanıt: 'Allah Allah hiç mi hiç duymadım böyle bir şey'

04 Aralık 2020 Cuma, 14:56

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni binası, dün (3 Aralık) yapılan törenle açıldı.

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bu ülkede 'müzik inkılabı' adı altında Türk halk ve sanat müziğinin, alaturka müzik denilerek yasaklandığı tuhaf dönemler yaşanmıştır. Türkiye bizim dönemimizde kültür, sanat, müzik, edebiyatta da prangalarından kurtulmuştur" dedi.

Ünlü söz yazarı ve besteci Şehrazat Erdoğan'ın açılış konuşmasına yanıt verdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Şehrazat, Erdoğan'a şunları söyledi:

"Allah Allah hiç mi hiç duymadım böyle bir şey! Ki Ana rahminden beri müziğin içindeyim."