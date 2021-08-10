Şeker fiyatları yeniden 4 yılın zirvesinde
Brezilya’da açıklanacak üretim raporu öncesi şeker fiyatları 4 yılın zirvesine çıktı.
Ham şeker fiyatları en büyük üretici olan Brezilya’daki Şeker Kamışı Üreticiler Birliği’nin (UNICA) bu hafta açıklayacağı üretim raporu öncesi 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Vadeli şeker kontratları bu yıl kuraklık ve ardından dondurucu havaların ülkedeki üretimi olumsuz etkilemesi nedeniyle ralli yaptı.
BP PLC-Bunge on yıllardır görülen en kötü hava koşullarının üretimde büyük kayıplara yol açabileceğini bildirdi.
New York’ta ham şeker fiyatları yüzde 3 artışla 19.02 sente yükselerek Mart 2017’den beri en yüksek seviyeye çıktı. Londra’da ise beyaz şeker fiyatı yüzde 2.4 artarak ton başına 461.20 dolardan işlem gördü.
New York’ta kakao fiyatları bugün yükseldi.
Bu yıl kahve fiyatları da en büyük üretici Brezilya’daki kuraklık ve dondurucu havalar nedeniyle yükseldi.
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