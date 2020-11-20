Sekiz ay sonra Cerrahpaşa: Sağlık çalışanlarının gözünden Covid-19 salgını
İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde sağlıkçılar, bu süreçte çok yorulduklarını ancak sonuna kadar mücadelelerini sürdüreceklerinin altını çiziyor. Sağlıkçılar, geçtiğimiz bahar aylarına kıyasla daha büyük bir salgın dalgasının geldiği uyarısında da bulunuyor.
Koronavirüsle ilgili vaka ve ölüm sayıları, son haftalarda hem Türkiye genelinde hem de İstanbul'da yeniden ciddi bir yükselişe geçti.
Koronavirüsle mücadeleyi haberleştirmek için geçen nisan ayında İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde bir gün geçiren BBC Türkçe ekibi, salgının yeniden arttığı bir dönemde yeniden hastaneye girdi.
Ekip hem Cerrahpaşa'da çalışan sağlıkçılara bu dönemde yaşadıklarını sordu hem de salgındaki son durumu araştırdı.
Hastanede Covid yoğun bakım ünitesi, yataklı Covid servisleri ve Covid testlerinin yapıldığı ilk başvuru polikliniğine giren ekip, burada doktorlar, hemşireler ve hastabakıcılarla görüştü.
Sağlıkçılar, bu süreçte çok yorulduklarını ancak sonuna kadar mücadelelerini sürdüreceklerinin altını çiziyor.
Aynı zamanda sağlıkçılar, geçtiğimiz bahar aylarına kıyasla daha büyük bir salgın dalgasının geldiğini belirterek uyarılarda bulunuyor.
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