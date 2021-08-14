Sel felaketi! DSİ, Ezine Çayı için 'Taşkın koruma inşaatı' yaptırmış!

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 08:51

Ezine Çayı’nda 2012 yılında, “Taşkın koruma inşaatı” yapıldığı açığa çıktı. Üzerinde HES kurulu olan çayın Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından ihalesi gerçekleştirilen taşkın koruma inşaatının maliyetinin 2,9 milyon TL olduğu öğrenildi.

Mustafa Bildircin imzalı habere göre, onlarca can kaybına yol açan felaket, AKP iktidarının afetlere karşı önleyici politikalarının yetersizliğini de bir kez daha gözler önüne serdi.

DSİ, “TAŞKIN KORUMA İNŞAATI” YAPTIRDI

DSİ Genel Müdürlüğü’nün Kastamonu’da taşan Ezine Çayı’na yönelik 2012 yılında, “Taşkın koruma inşaatı” yaptırdığı anlaşıldı. DSİ’nin 28 Ağustos 2012 tarihinde gerçekleştirdiği, “Kastamonu Abana İlçe Merkezi Ezine Çayı Taşkın Koruma İnşaatı” ihalesinin 2,9 milyon TL maliyetle sonuçlandığı öğrenilirken çay üzerindeki taşkın koruma inşaatı çalışmalarının 1 Nisan 2014’te tamamlandığı bildirildi.

DSİ’nin 2004 yılında ise Ayancık-İkisu arasındaki 6 kilometrelik alanda, “Ayancık çayı ıslah ve deviasyon çalışmaları” yaptığı belirtildi. Yedi yıl süren ve 2011 yılında tamamlanan çalışmaların ardından, “Ayancık Çayı beklenen felaketlere karşı hazırlandı” açıklamaları yapılırken 11 Ağustos’ta taşan çay, çalışmaların yetersizliğini bir kez daha ortaya koydu.