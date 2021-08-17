Sel felaketindeki skandal ortaya çıktı

17 Ağustos 2021 Salı, 13:42

Kastamonu’da sel felaketinin büyümesine neden olduğu iddia edilen Ebru Hidroelektrik Santrali için yargının 2013 yılında “Evler zarar görebilir” gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdiği, ancak buna rağmen Bakanlar Kurulu kararıyla acele kamulaştırma yapıldığı öğrenildi.

Sel felaketinin 62 can aldığı Kastamonu’daki HES’lere ilişkin iddialar sürüyor. Ezine Çayı üzerine kurulu Ebru ve Aybige HES’lerinin kapaklarının patladığı ya da açıldığı iddia edilmişti. Devlet Su İşleri, sosyal medya hesabı üzerinden; “Bu tür afetlerde, taşkın olayının yaşandığı mahalde bir HES bulunması durumunda, HES ile taşkın olayının ilişkilendirilmesi yönünde bir eğilim bulunmaktadır” açıklaması ile bu iddiayı reddetmişti.

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ise iddiayı sürdürerek, sosyal medya hesabından HES'in son durumunu paylaştı. Baltacı, "Yıkılan HES yapıları burada, yalan söyleyen bakanlar orada. İşte go¨ru¨ntu¨ler. Neyi saklıyorsunuz, kimi koruyorsunuz?" dedi.

MAHKEME 2013’TE UYARMIŞ: “EVLER ZARAR GÖREBİLİR”

ANKA'dan Tamer Arda Erşin'in haberine göre, Ebru HES için yargı 2013 yılında “Evler zarar görebilir” gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Avukat Seçil Ege sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kastamonu İdare Mahkemesi’nin kararını paylaşarak, ilerleyen tarihlerde HES’in inşaatına devam edildiğini ifade etti. Ege, “Konuyu takip eden avukatın çabasıyla çok kısa bir süre durdurulsa da proje, ÇED’e hiç tabi olmadan, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararları hiçe sayılarak faaliyete geçti” dedi.

Ebru HES için 31 Ocak 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 10 Aralık 2014 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile acele kamulaştırma yapıldığı ve altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Bakanlar Kurulu’nun imzasının bulunduğu görüldü. Kararda Erdoğan’ın imzasının yanı sıra Gelecek Partisi Genel Başkanı, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı, dönemin Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın da imzası yer alıyor. Karar ile Ebru HES için iki ilçede 30 parsel kamulaştırıldı.

KAR YAĞIŞI HES’İN YAPIMINI ETKİLEMİŞ

Öte yandan Aybige HES’in yapımı sırasında da kış koşullarından etkilenildiği öğrenildi. Aybige HES’in kurulumu sırasında, kar yağışı nedeniyle zorluklar yaşandığı, taşeron firma tarafından belirtildi. HES’in inşasını yapan Marbeyaz firmasının internet sitesinde, proje sürecine ilişkin; “Dik bir vadide bulunan ve 730 metre deniz seviyesinden yüksekliği olan Aybige, inşaatında ve montajında yoğun kar yağışı nedeniyle çeşitli zorluklar yaşatmıştır” bilgisi verildi. Aybige HES’e kamu tarafından alım garantisi de verilmişti.