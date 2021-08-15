Son dakika: Sel felaketinde ölü sayısı artıyor! Kastamonu'da gözaltı kararı
Son dakika gelişmesi... Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde can kaybı artıyor. AFAD'ın son açıklamasına göre, can kaybı 59'a yükseldi. Öte yandan, Kastamonu'daki felaket nedeniyle bir binanın müteahhidiyle ilgili gözaltı kararı verildi.
Son dakika gelişmesi... Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde can kaybı artıyor. AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre, Kastamonu'da 49, Sinop'ta 9, Barın'da 1 işi yaşamını yitirdi.
GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Kastamonu'daki sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidiyle ilgili gözaltı kararı verildi.
İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca İnebolu, Bozkurt, Abana ve Küre ilçelerinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yapılacak teknik inceleme ve bilirkişi raporları doğrultusunda gereğine tevessül edilecek olup yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca ölen vatandaşlarımızın kimlik tespit çalışmaları ile ölü muayene ve otopsi işlemleri de devam etmektedir."
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