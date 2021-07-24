Almanya'da sel felaketini aktarmadan önce üstüne çamur süren muhabir özür diledi

Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından işine son verilen RTL muhabiri Susanna Ohlen özür diledi.

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2021 Cumartesi, 16:22
Almanya'da sel felaketini aktarmadan önce üstüne çamur süren muhabir özür diledi
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Almanya’da en az 170 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketini aktarmak üzere olay yerine giden ve yayından önce kıyafetlerine çamur sürdüğü için kovulan RTL muhabiri Susanna Ohlen özür diledi.

Ohlen, "Felaketin içinde temiz kıyafetlerle olduğum için utanmıştım. Bu benim başıma gelmemeliydi" dedi.

Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Ohlen işten çıkarılmıştı.

RTL'den yapılan açıklamada "Muhabirimizin yaklaşımı gazetecilik ilkeleri ve standartlarımıza uygun değil" ifadesi kullanılmıştı.

Kaynak: Sputnik Türkçe


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