Almanya'da sel felaketini aktarmadan önce üstüne çamur süren muhabir özür diledi
Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından işine son verilen RTL muhabiri Susanna Ohlen özür diledi.
Almanya’da en az 170 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketini aktarmak üzere olay yerine giden ve yayından önce kıyafetlerine çamur sürdüğü için kovulan RTL muhabiri Susanna Ohlen özür diledi.
Ohlen, "Felaketin içinde temiz kıyafetlerle olduğum için utanmıştım. Bu benim başıma gelmemeliydi" dedi.
Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Ohlen işten çıkarılmıştı.
RTL'den yapılan açıklamada "Muhabirimizin yaklaşımı gazetecilik ilkeleri ve standartlarımıza uygun değil" ifadesi kullanılmıştı.
Kaynak: Sputnik Türkçe
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