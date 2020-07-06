06 Temmuz 2020 Pazartesi, 17:41

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) uzun süre tutukluluk halinin hak ihlali olduğuna karar verdiği HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için yapılan tahliye başvurusu reddedildi.

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana tutuklu. En son AYM, Demirtaş’ın uzun süre tutukluluğuna ilişkin yapılan başvuruya ilişkin 19 Haziran 2020 tarihinde, tutukluluğun makul süreyi aştığı ve kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Kararda, Demirtaş hakkında başka bir soruşturma bulunduğu belirtilerek, "Başvurucunun tahliyesi karar verildikten bir süre sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başka bir soruşturma kapsamında Ankara Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış ve başvurucunun tutukluluk durumu devam etmekte ise de anılan tutuklama tedbiri işbu bireysel başvurunun inceleme konusu değildir" denildi.

Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman AYM’ni bu kararından sonra Demirtaş’ın tahliyesi için Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuruda bulundu fakat başvuru reddedildi. Kahraman bu kararı şöyle yorumladı:

"Demirtaş hukuk dışı saiklerle tutuklu tutuluyor. Demirtaş hukuku bir karar üzerine değil, siyasi karar üzerine tutuklu. Bu karar da yine ayni saikin tezahürü."