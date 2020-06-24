Selahattin Demirtaş’tan ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı’na çağrı

24 Haziran 2020 Çarşamba, 12:32

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar Ebru Tiğmtik ve Aytaç Ünsal için Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e çağrı yaptı. Demirtaş’ın kişisel Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum” ifadeleri kullanıldı.

Demirtaş’ın mesajı şöyle:

Bütün siyasi değerlendirmeler bir yana, lütfen insanlığın ölmesine izin vermeyin. Meslektaşlarımız için, ilk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum. Lütfen konuyla bizzat ilgilenin. Av. Ebru Timtik ve Av. Aytaç Ünsal yaşasınlar.