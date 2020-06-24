ÇHD avukatları için Yargıtay’a uluslararası rapor: ‘Yargılama siyasi’

24 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

Aralarında ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın bulunduğu ÇHD'li 18 avukat, gizli tanık ifadeleri gerekçe gösterilerek“örgüt üyeliği”nden toplam 159 yıl hapis cezası aldı. Davada adil yargılanmadıklarını belirterek ölüm orucuna başlayan tutuklu avukat Ebru Timtik 174, Aytaç Ünsal ise 143 gündür eylemini devam ettiriyor. Avrupa Barolar ve Hukuk Birlikleri Konseyi (CCBE), Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA) ile Paris, Berlin gibi baroların da aralarında bulunduğu 22 hukuk örgütü davanın temyiz incelemesini yapacak olan Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne bir rapor sundu.

'HUKUK KURALLARINA UYGUN YÜRÜTÜLMEDİ'

ÇHD davalarında duruşmalara gözlemci olarak katılan ve yargılamanın ilerleyen safhalarını da takip eden 22 hukuk örgütü tarafından hazırlanan rapor, Aytaç Ünsal'ın avukatı N. Betül Vangölü Kozağaçlı tarafından 18 Haziran 2020 tarihinde Yargıtay'a sunuldu. Raporda yürütülen yargılamanın siyasi nedenlerle açıldığı tespit edildiği, ulusal/uluslararası hukuk kurallarına uygun olarak yürütülmediği sonucuna varıldığı ifade edildi. Raporun sonuç kısmında ise, ÇHD avukatlarına yönelik yapılan haksızlığa ve hukuksuzluğa sona erdirilerek avukatların serbest bırakılması çağrısında bulunuldu. Raporda, "Tüm bu durumlar dikkate alınarak daha önce sunduğumuz dilekçelerimizde de ayrıntılı olarak belirttiğimiz üzere,meslektaşlarımız hakkında verilen kararın bozulmasını, uzun süredir özgürlüğünden mahrum bırakılan meslektaşlarımızın gecikmeksizin tahliyesine karar verilmesini talep ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Raporda şu taleplerde bulundu:

-ÇHD davalarında suçlanan avukatların derhal serbest bırakılması,

-ÇHD davasında 'ne bis in idem' ilkesinin uygulanması,

-AİHS Madde 6 ve AİHS 7 No'lu Protokol Madde 4'e aykırı olması nedeniyle, Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından onanan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 18 Mart 2019 tarihli hükmünün iptal edilmesi,

-İnsan hakları avukatlarına yapılan tacizin derhal durdurulması, avukatları müvekkilleriyle özdeşleştirmeye derhal son verilmesi ve avukatların müvekkillerini özgürce savunmasını engelleme girişimlerinin derhal durdurulması başta olmak üzere, Avukatların Rolüne Dair Temel Prensiplere tam olarak uyulması,

-Mahkemelerin yapısına müdahale ederek politik yargılamaların yürütülmesinden kaçınmak başta olmak üzere, Yargı Bağımsızlığı Temel İlkeleri'ne tam olarak uyulması,

-Savcıların Rolüne Dair İlkeler'e tam olarak uyulması

Raporu hazırlayan ve yargısal süreci gözlemleyen kurumlar;

Avrupa Demokrasi ve İnsan Hakları için Avukatlar Birliği (ELDH)

Avrupalı Demokrat Avukatlar (AED-EDL)

Uluslararası Demokratik Avukatlar Birliği (IADL)

Avrupa Barolar ve HukukBirlikleri Konseyi (CCBE)

Tehlikedeki Avukatlar (Endangered Lawyers)

Tehlikedeki Avukatlar Günü Vakfı (Day Of The Endangered Lawyers)

İtalya Barolar Birliği

Sınır Tanımayan Savunma / Dayanışma Avukatları (DSF AS)

Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA)Demokratik Avukatlar/İtalya

İlerici Avukatlar Ağı

Fransız Ulusal Barolar Konseyi (CNB)

UluslararasıTehlike Altındaki Avukatlar Gözlemevi (OIAD)

İtalyan Ceza Hukukçuları Birliği (UCPI)

Belçika Fransızca ve Almanca Konuşan Avukatlar Barolar Birliği (OBFG/Avocats.be)

Brüksel Barosu - Fransızca ve Flamanca Konuşan Avukatlar

Liege Barosu Paris Barosu

Atina Barosu

Barselona Barosu

Berlin Barosu

Viyana Barosu