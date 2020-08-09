Selami Öztürk: Fenerbahçe teslim alınamaz!

09 Ağustos 2020 Pazar, 13:19

Fenerbahçe camiası, TFF'nin harcama limiti ile kulübü zor durumda bırakmasına tepki göstermeye devam ediyor.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi ve eski Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, TFF'ye sert çıktı.

TFF'nin Bankalar Birliği dayatmasını da eleştiren Özdemir şu açıklamayı yaptı:

"Fenerbahçe Spor Kulubü Türk sporunun önemli lokotiflerinden biri olup,sadece Fenerbahçelilerin değil ülkesini seven herkesin koruması gereken önemli bir sivil toplum derneğidir.

Cumhuriyetin kuruluş yıllarında ve yakın zamanda ülkeye kurulan kumpaslarda önemli sınavlar vermiştir.

Ülkenin tüm değerlerinin değişik yöntemlerle Katarlı firmalara satışından sonra spor alanında oynanan oyunu görmemek için kör olmak gerek. Fenerbahçe kulubü 3.Temmuzda Başkan Aziz Yıldırım’la verdiği direnişinden sonra ,ikinci direnişini Başkanı Ali Koç ile vermektedir. Kulüpler önce Bankalara, sonra istenen ellere geçirilmek istenmektedir.

Başta Fenerbahçeliler olmak üzere tüm sporsever ve yurtseverleri bu kumpasa karşı direnmeye, direnenlere destek vermeye davet ediyorum.

Fenerbahçe şampiyon olamayabilir , bu sorun değil ama ..

Fenerbahçe teslim alınamaz."

