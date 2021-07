Selanik’te yazlık sinema keyfi

02 Temmuz 2021 Cuma, 13:47

24 Haziran’da başlayan 4 Temmuz’da sona erecek olan 23. Selanik Belgesel Festivali’nde izleyiciler 151 uluslararası belgeseli festivalin sinema salonlarıyla birlikte yazlık sinemalarda da izlemeyi sürdürüyorlar. Yazlık sinemalar ile nostaljik bir atmosfer yaratılan kentte tüm gösterimler için covid önlemleri alındı.

Kapalı sinema salonlarındaki izleyici sayısı azaltıldı, koltuklar arasına mesafe koyuldu, biletler gişelerde değil çevrimiçi platformdan satılıyor, her seans öncesi salonlar dezenfekte ediliyor, maskesiz izleyiciler salonlara alınmıyor, gösterimden bir saat önce salonların kapıları açılıyor böylelikle kuyruklar engelleniyor, filmlerde ara verilmiyor.

LOUIS ARMSTRONG’UN KIZI SHARON

Efsane müzisyen Louis Armstrong’un gölgelerde yaşamış olan kızı Sharon Preston-Folta babasının ölümünden 50 yıl sonra Little Satchmo belgeseliyle etkinliğe katıldı. Müzisyenin en büyük sırrı olan, kızını kamuoyuna hiç açıklamayan Armstong’un kızı Sharon sessizliğini bozdu, babasının Louis Armstrong olduğunu açıkladı.



Babasının dördüncü eşiyle evli olduğu için bu durumu kabul etmediğini belirten Sharon :”Marjinal bir aileydik. Babam benden kimseye söz etmedi. Bizler AfroAmerikalılarız, 1950’lerde 1960’larda bizlere karşı büyük bir sosyal baskı vardı. Kimse geçmişinden kaçamaz. Merhamet etmeyi, öfkemi kontrol etmeyi öğrendim. Yapılması gereken tek şeyi yaptım, kendimle barıştım, ileriye doğru hareket ettim. Tüm bunlar bana kendimi, ebeveynlerimi anlamamı sağladı. Onları affettim” dedi.

Little Satchmo

John Alexander’ın yönettiği Little Satchmo belgeseli Louis Armstrong’un kızı Sharon Preston-Folta’nın katılımıyla izleyicilerin beğenisine sunuldu.

AGORA DOCS ÖDÜLLERİ

Festivalin yıllardır gelişmekte olan projelere sağladığı desteği bu yıl, Second Generation (İspanya-Yunanistan), Home is where the films are (Kosova-İtalya), Secrets of the Owl (Yunanistan), Depot-Vente (İsveç- İskoçya), Concrete Land (Kanada-Ürdün), Post Love (Fransa), Forbidden (Romanya), Bottlemen (Sırbistan- Slovenya), Avaton (Fransa), Narrow Path to Happiness (Macaristan-ABD), Dream Factory (Fransa) adlı projeler arasında paylaştırıldı.

DIMITRI EIPIDES’İN ANISINA

Selanik Belgesel Film Festivali’nin kurucusu, Selanik Uluslararası Film Festivali’nin uzun yıllar süresince program yönetmeni olan Dimitri Eipides’in anısına etkinlik İngilizce-Yunanca bir kitap yayımladı.

Bu özel basımda Eipides’in 1960’lardan 2020’ye dek uzanan yaşam öyküsü, kişisel arşivinden belgeler ve fotoğraflar, sanatçı dostlarının yazıları yer alıyor.

Stranger than Rotterdam

BENZERSİZ KLOSTER KARDEŞLER

Amerikalı Lewie ve Noah Kloster kardeşler eğitimlerini eski Hollywood filmlerini izleyerek yaptılar. Stanley Donen ve Howard Hawks hayranı kardeşlerin en sevdikleri filmer Night of the Hunter, The Cabinet of Dr. Caligari, Peewee’s Big Adventure’dü. Birlikte düşük bütçeli eğlenceli animasyonlar ürettiler. 2013’te New York’a taşındıktan sonra popüler kültürden etkilendiler, kent, gündelik yaşam, New York halkı onların gözde konuları oluverdi.

Stick’Em Up

Festival, Lewie ve Noah Kloster kardeşlerin Slinging Hash, Stick’Em Up, Le Tour de Pants, Shots in the Dark, Stranger than Rotterdam, Legal Smuggling adlı kısa animasyonlarını içeren özel bir bölüm düzenledi.

Legal Smuggling

ALTIN VE GÜMÜŞ İSKENDER ÖDÜLLERİ

4 Temmuz akşamı yapılacak olan ödül töreninde Uluslararası Belgesel Yarışması, Uluslararası Newcomers Yarışması, Uluslararası Film Forward Yarışması’n da yer alan en iyi belgesellere Altın ve Gümüş İskender ödülleri verilecek.