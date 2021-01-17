Selçuk Özdağ: Cumhurbaşkanı beni aradı, olayın nasıl olduğunu sordu
Silahlı saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, saldırının ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini aradığını, olayın nasıl olduğunu sorduğu söyledi.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, önceki gün Ankara’da kimliği belirsiz bir grup kişi tarafından silahlı ve sopalı saldırıya uğradı. Hastanede tedavisi devam eden Özdağ, Halk TV'de Fatih Ertürk ile Türkiye Nereye programına bağlanarak açıklamalarda bulundu.
Özdağ, saldırının ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini aradığını, olayın nasıl olduğunu sorduğu iletti.
Özdağ’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
‘BAHÇELİ NEDEN ‘GEÇMİŞ OLSUN’ DEMİYOR?’
Sayın Cumhurbaşkanına da zarar veriyorlar. BBC, ‘Türkiye'de bir siyasetçiye suikast oldu’ diye geçti. Türkiye'yi itibarsızlaştırıyorlar. Ben korkusuz bir adamım. 12 Eylül'ü yaşadım. İdamla yargılandım, 7 sene yattım. Öyle Semih Yalçın'ın dediği gibi 'hasbelkader' de değil. Gençlik lideriydim. Buradan ben bütün geçmiş olsun dileğinde bulunanlara teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanlığı makamının açıklama yapması lazım. Devlet Bahçeli olayla bizim alakamız yok diyorsa neden beni arayıp geçmiş olsun demiyor? Neden demeç verip bu olayı kınıyorum demiyor? Cumhur İttifakı'nın tüm ortakları benim açıklamalarımdan rahatsızlık duyuyorlar.
‘CUMHURBAŞKANI BENİ ARADI’
Sayın Cumhurbaşkanı beni aradı ama bir açıklama yapmadı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıklama yapıyor. Failler yakalanacak diye. Bir de onun arkasına bakacaksınız. Cumhurbaşkanı olayın nasıl olduğunu sordu ben de anlattım. Devlet Bahçeli hakkında bir tweet attığımı, hakaret ve iftira olmadığını söyledim. ‘Geçmiş olsun’ dedi. Silahı kimin sıktığını sordu. Hayırlı akşamlar dedi ve kapattı.
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