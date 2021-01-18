Selçuk Özdağ soruşturması savcısına MHP ve Ülkü Ocakları'ndan tehdit
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ soruşturması savcısı MHP ve Ülkü ocakları tarafından tehdit edildi. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Şanlı, ''Serok Ahmet ve avenelerinin Ülkücüler üzerinden popülerlik çalışmasına müsade edilmeyecektir'' diyerek Özdağ, soruşturması savcısı Alparslan Tufan'ı tehdit etti.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, silahlı ve sopalı saldırıya uğramıştı. Vücudunda kırıklar oluşan Özdağ, hastanedeki tedavisin ardından taburcu edilmişti.
Özdağ'ın saldıya uğramasının ardından şüpheliler gözaltına alınıp Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı yürüten Savcı Alparslan Tufan'ı MHP ve Ülkü ocakları tehdit etti.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Şanlı, ''Alparslan Tufan neyi amaçlamaktadır? Savcı Tufan’a bizim öncelikli tavsiyemiz hukuka riayet etmesi, devamında da elaleme erkeklik göstereceğim diye boğulacağı su da kulaç atmamasıdır. Serok Ahmet ve avenelerinin Ülkücüler üzerinden popülerlik çalışmasına müsade edilmeyecektir'' diyerek tehditler savurdu.
''SEROK DA KURTARAMAZ SENİ''
Arnavutköy Ülkü Ocakları Başkanı Emrullah Günay, ''Alparslan Tufan Cumhuriyetin Savcısı mısın Serok Ahmet ile mi ortak hareket ediyorsun. Serok da kurtaramaz seni'' diyerek tehdit etti.
''SEROK AHMET’E Mİ BAĞLI ÇALIŞIYOR?''
MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, ''Ankara Başsavcı vekili Alparslan Tufan Adalet Bakanlığına mı? Yoksa Serok Ahmet’e mi bağlı çalışıyor? Alparslan Tufan kimin adamıdır?'' diyerek tehdit etti.
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