Son dakika... Salgın hiçe sayıldı... AKP kongresinde korkutan görüntüler

24 Mart 2021 Çarşamba, 11:17

AKP bugün 7. Olağan Büyük Kongresi’nde 2023’e hazırlık olarak ilan ettiği yeni dönemin kadrolarını belirleyecek. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan Ankara Spor Salonu’nda yapılan kongreye geldiğinde salona girmeden önce, bahçede toplanan partililere seslendi.

Koronavirüs salgını gerekçesiyle, yurttaşların hak arama girişimlerini engellemek için sürekli kararlar alan AKP'lilerin, kongre öncesinde bu yönde bir tedbir almaması dikkat çekti.

Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya getirilen partililer, Erdoğan'ın konuşması için salon önünde toplandı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı anlarda, partililere seslenen Erdoğan, "Kar yağışının tüm mikropları yok ettiği bir gündeki buluşmada sizleri selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Eşi Emine Erdoğan ile birlikte AKP otobüsünün üzerine çıkan Erdoğan, AKP'nin üye sayısının 13 milyon 500 bine yükseldiğini duyurdu. Erdoğan kongrede yapılacak değişiklikle MKYK üyesinin 75'e çıkacağını açıkladı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da Genel Başkanvekili sayısının ikiye yükseltileceğini belirtti.

Erdoğan’ın açıklamasından satır başları şöyle:

“ÜYE SAYISI YÜKSELDİ: Sizleri böyle anlamlı bir buluşmada, özellikle de kar yağışının tüm mikropları temizlediği bir anlamlı buluşmada en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biraz sonra 7’inci olağan büyük kongremizi yapacağız. Hamdolsun şu ana kadar kurulduğumuzdan bu yana son olarak üye kayıtları istediğimde üye kayıt sayımız 13 milyon 500 bine ulaştı. Bırakın Türkiye’yi dünyada böyle bir siyasi parti yok. Hamdolsun 1 milyonu aşkın genç üyesiyle yaklaşık 5 milyonu aşkın kadın üyesiyle, bunun dışında da ana kademe üyesiyle dünyada bir başkası yok. Türkiye’de zaten yok.

MKYK’DE SAYI ARTTI: Artık önümüzde ne var, 2023 var. 2023’e hazır mıyız? 2023’e hamdolsun, bugün yapacağımız tüzük tadilatıyla 50 kişilik bir merkez karar yönetim kurulu değil 75 kişilik bir merkez karar yönetim kuruluyla yola devam edeceğiz. Ayrıca yedek diye bir ifade var. O da 35 kişi, ama onlar yedek olarak kalmayacak, asıl üyeler gibi 35 kişiyle beraber çalışacaklar.

DİYARBAKIR'A ZİYARET: Zonguldak, camimiz Uzun Mehmet bitiyor değil mi? Ramazan’da oradayız, açılışını orada yapacağız inşallah. Malatya kayısılar ne alemde? Adıyaman ne alemdeyiz. Kahramanmaraş dik duruyor muyuz? Afyonkarahisar ne alemdeyiz? Sakarya saf çocuğu Anadolu’nun… Elbistan, Kahramanmaraş ne durumdayız? Karabük daha çok çalışacağız. Rize ne ediyorsunuz, iyi misiniz. Trabzon, Trabzon’un uşakları ne edeyi... Geldim dadaşlara. Erzurum ne alemdeyiz. Balıkesir sizleri de selamlıyorum. Tekirdağ sizleri de selamlıyorum. Diyarbakır’ımızı, Kars’ımızı selamlıyorum… Koronavirüs belasından kurtulduktan sonra Diyarbakır’a da gideceğiz. Güzü yaşlı anaları ziyaret edeceğiz.”