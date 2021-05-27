Sen Ben Lenin’in afiş çalışmaları...
Düzce’de kıyıya vuran bir Lenin heykelinin gerçek hikâyesinden yola çıkan “Sen Ben Lenin” filmi için özel afiş çalışmaları yayımlandı.
Yönetmen Tufan Taştan’ın, senaryosunu Barış Bıçakçı ile birlikte yazdığı ilk uzun metraj filmi “Sen Ben Lenin”in özel afiş çalışmaları yayımlandı.
Sovyetler Birliği’nden denize atılan ve Düzce’de kıyıya vuran bir Lenin heykelinin gerçek hikâyesinden yola çıkan filmin Türkiye prömiyeri, ilerleyen günlerde 40. İstanbul Film Festivali’nde yapılacak.
Grafik tasarımcı Uğur Erbaş’ın hazırladığı afişte kasaba ve Lenin birlikteliği filmden metaforlarla anlatılırken illüstratör Sezen Özyıldız tarafından hazırlanan bir diğer afişte ise kasabalıların ilişki ağı kara tahtada bir Lenin silueti olarak ortaya çıkıyor.
Filmin başrollerinde Barış Falay ve Saygın Soysal yer alıyor.
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