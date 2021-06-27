Sendika üyeliği nedeniyle atılanlar, açtıkları davayı kazandı

27 Haziran 2021 Pazar, 02:00

Ünlü giyim ve perakande markası Koton’da sendikal örgütlenmeye başlanmasının ardından işten çıkarılan 31 işçi, hukuk mücadelesini kazandı.

Süreç ise şöyle gelişti:

Türk-İş’e bağlı Koop-İş Sendikası’nın Koton’da örgütlenmeye başlaması üzerine işveren, sendika üyeleri üzerindeki baskıyı artırdı. “Kotoncalisanlari” adlı Instagram sayfasındaki gönderileri beğendikleri gerekçesiyle çok sayıda çalışan haksız ve hukuksuz olarak işten çıkarıldı ve hakları ödenmedi.

GÜVENCELİ ÇALIŞMA

Koop-İş Sendikası ve işçiler pek çok kentte eylem başlattı. Ayrıca işten atılan işçiler adına işe iade davaları açıldı. Bu kapsamda 31 işçi açtığı davayı kısa süre önce kazandı.

İlgili kararlar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Hukuk Dairesi tarafından kesin olarak karara bağlandı. Mahkeme, 31 işçinin işe iadesine ve işveren tarafından yapılan feshin sendikal nedenle olduğuna hükmetti.

Her bir işçi için 4’er aylık boşta geçen süre ücreti ile 12’şer aylık ücretleri tutarında olmak üzere sendikal tazminata hükmeden bölge adliye mahkemesi, bunlara ek olarak işçilerin hak edip de ödenmeyen kıdem ve ihbar tazminatlarını da kesin olarak hüküm altına almış oldu.

Bu karar aynı zamanda Koton’daki diğer çalışanlar başta olmak üzere Türkiye’deki tüm işçiler için de önem taşıyor. Ayrıca Koton’da işten çıkarılan işçilerin bir diğer bölümüne ilişkin hukuki süreç ise devam ediyor. Koop-İş ise “Koton’da verdiğimiz büyük mücadeleyi her alanda sürdürecek ve sonuç alana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Elde ettiğimiz hukuk zaferi göstermiştir ki sendikalı olan çalışan, güçlü ve güvenceli çalışandır” açıklamasını yaptı.