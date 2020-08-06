Sendikalara toplusözleşme yetkisinin siyasi makam olan bakanlık tarafından verilmesi eleştiriliyor

06 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Belediye-İş Sendikası’na 10 aydır yetki verilmemesinin “hakkın suiistimali” olduğuna işaret eden Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Dr. Engin Ünsal, “Yetki sorunu sendikacılığımızın üzerinde Demokles’in kılıcıdır. Sendikalarımız özgür değildir ve adeta iktidar partisinin yandaşı olmaya zorlanmaktadır. Bu zulmü sona erdirmek için gerekli çalışmalar mutlaka başlatılmalıdır” dedi.

‘YANLIŞ BİR DÜZENLEME’

Sendikaların yetki için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvurmak zorunda olduklarını anlatan Ünsal bunun son derece yanlış bir düzenleme olduğunu belirterek “Çünkü bakanlık siyasi bir makamdır ve bakanlığın siyasi tercihleri yetki verilmesine gölge düşürmektedir” dedi.

Bunun son örneğinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yaşandığına işaret eden Ünsal, “İşçilerin çoğunluğunu örgütlemiş ve AKP yandaşı olmayan Belediye-İş Sendikası’na yetki verilmemesi açıkca bir hakkın suiistimalidir” diye konuştu.

Ünsal, yetki konusunda bakanlığın aradan çıkması gerektiğini söyledi. Bu konuda iki düzenlemenin akla geldiğine işaret eden Ünsal, şöyle devam etti: “Birincisi Almanya’da olduğu gibi kendini çoğunluk sahibi gören sendika doğrudan işverene başvurup sözleşme yapma isteğini iletir. İşveren yanaşmazsa sendikanın grev hakkı vardır. İkinci yol işkolu barajı kaldırılır, gene bakanlığa başvurulabilir ama bakanlığın kararına karşı yargıya gitmek yerine referanduma başvurulabilir. Referandum hem demokratik hem de yargının yükünü azaltan bir yoldur. Yargıya başvurma sendika üyelerinin toplu sözleşme hakkını kaybetmesine bile yol açabiliyor. Çünkü yetki itirazları 3-4 sene sürebiliyor.”

Ünsal, yasada değişiklik için konfederasyonların ortaklaşa hareket edebileceğini veya Türkİş’in tek başına hazırlayacağı bir değişiklik önerisini hükümetin gündemine getirilebileceğini vurguladı.