Sendikalardan ‘İşe gitmeden maaş alıyorlar, rahata alıştılar’ diyen Dal’a tepki: Öğretmenlerden özür dile!

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal’ın, “öğretmen sendikalarının okulların açılmasını istemediği, işe gitmeden maaş aldığı ve rahata alıştığı” yönündeki ifadelerine eğitim sendikaları tepki gösterdi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “özel okul sahiplerinin okulları ticari işletme gibi gördüklerini” söyleyerek “İşletme sahiplerinin derneğinin başkanı, utanmadan, Milli Eğitim Bakanlığı’nda devlet memuru olarak eğitim seviyesine bağlı en az maaş alan ve pandemi sürecinde çalışmalarına devam eden öğretmenleri küçümseyen, hadsiz bir açıklama yapmıştır” ifadelerini kullandı.

‘İADE EDİYORUM’

Özel okulların ticari kaygıları ile devlet okullarındaki kamusal eğitim arasında fark olduğunu kaydeden Yıldırım, “Devletin fakir çocuklara vermesi gereken parayı yıllarca öğrenci başına katkı payı olarak alıp kendi işletmelerine aktaran özel okul sahipleri, yaptıkları eğitimi devlet okulundaki öğretmenlere hakaret ederek değil kendilerine gelen daha varlıklı ailelerin çocuklarını daha iyi eğitip sınavlardaki başarı düzeylerini artırarak göstermeli. Böyle bir kişiyi dernek başkanı seçenlerin çapsızlığını, Özel Okullar Derneği Başkanı’nın seviyesizliğini ve bütün sözlerini kendilerine iade ediyorum” ifadelerini kullandı.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan ise Dal’ın, “öğretmenleri çalışmadan para kazanmak istemekle, sendikaları da suyu bulandırmakla suçladığını” söyleyerek “Bu anlayışın önceliği, çocukların üstün yararı veya toplumsal fayda değil elde edecekleri kârdır, kazançtır. Bizim önceliğimiz ise öğrencilerimizin, eğitim emekçilerinin ve halkımızın sağlığı, öğrencilerimizin eşit ve ulaşılabilir kamusal eğitim hakkıdır” dedi.

Aslolanın siyasi iktidarın ve sermayenin gereksinimleri değil öğrencilerin, eğitim emekçilerinin, toplumun sağlık hakkı ve öğrencilerin eğitim hakkı olduğunu belirten Aydoğan, “Eğitimi meta, okulları ticarethane, öğretmenleri, eğitim emekçilerini ucuz işgücü, velileri, öğrencileri müşteri olarak gören zihniyet, mesleğimizi hedef alarak yaptığı açıklamalarla fazlasıyla haddini aşmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

‘ÖZÜR DİLEMELİ’

Önceliği kâr olanların, eğitim emekçilerine güvencesiz, düşük ücretlerle çalışmayı dayatanların, öğretmenlik hakkında konuşma hakkı olmadığını söyleyen Aydoğan, “Milli Eğitim Bakanı başta olmak üzere, tüm MEB bürokrasisi bu haddini aşan açıklamaya karşı tutum almalı. Açıklamanın sahibi olan zat, tüm öğretmenlerden kamuoyu önünde özür dilemeli ve acilen yaptığı bu açıklamayı geri almalı” çağrısında bulundu.

DAL: RAHATA ALIŞTILAR

Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, “Dünyanın her yerinde okulların açılması birinci gündemken burada tek muhalefet var, o da öğretmen sendikaları. İşe gitmeden maaşlarını alıyorlar. Sanırım rahata da alıştılar” ifadeleri ile öğretmenleri ve öğretmen sendikalarını hedef aldı.