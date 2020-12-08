Sendikalaşan işçiler işten çıkarıldı: "Ülkenin anayasası ayaklar altında"

08 Aralık 2020 Salı, 15:31

Ekmekçioğluları Grubuna ait Çorum’daki Ekmekçioğlu Metal Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ fabrikasında DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikasına üye olan işçiler işten atıldı.

İşten atmalara tepki gösteren Birleşik Metal-İş, işçilerin sendika hakkının tanınmasını istedi.

YASAĞA RAĞMEN

Birleşik Metal-İş tarafından yapılan açıklamada, “Üstelik bu çıkışlar sözde fesih yasağına rağmen yapılıyor. İşçileri kendi malı gibi gören, sendikaya üye olan işçiyi aşağılayan zihniyet bu kez de Çorum’da karşımıza çıkmış bulunuyor. Üstelik işçinin sendikalaşmasına tahammül edemeyen işverenin kendisi işveren sendikası MESS üyesi. Ekmekçioğulları’nda ülkenin Anayasa’sı, yasaları ve uluslararası sözleşmeleri ayaklar altına alıyor. Bunu kabul etmeyeceğiz. Salgın dönemini fırsat bilip işçileri cezalandırmaya çalışıyorlar. Sendikamız diğer fabrikalarda olduğu gibi Ekmekçioğulları’nda da üyelerinin haklarını korumak konusunda kararlıdır. Ekmekçioğulları’nda işçilerin sendikal hakları güvence altına alınana kadar mücadelemize devam edeceğiz” denildi.

İŞÇİLERE MÜDAHALE HAZIRLIĞI

BMİS, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da işçilere jandarma tarafından müdahaleye hazırlığı yapıldığı belirtildi.

Fabrika önünde bekleyen jandarma ekiplerinin yer aldığı fotoğrafı paylaşan BMİS, "İşçi çıkartma yasağını tanımayan işverenlere neden kimse müdahale etmiyor?" diye soruldu.