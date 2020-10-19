Sendikalaşmanın 'ceza'sı ücretsiz izin: İşçiler direnişe geçti

19 Ekim 2020 Pazartesi, 10:27

Kocaeli Dilovası'nda bulunan Systemair HSK Havalandırma Endüstri Sanayi fabrikasında çalışan işçiler Birleşik Metal-İş Sendikası'nda örgütlendi. İşyerinde yasanın gerektirdiği örgütlülüğe ulaşan sendikanın yetkisi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yaptığı tespitle de belgelendi.

Ancak şirket yönetmi, işçilere, sendikaya üye oldukları için ücretsiz izin uygulamasına başladı. İşçiler bunun üzerine bugün itibariyle direnişe geçti.

Fabrika önünde direnişe geçen işçilere fabrika içerisinde çalışmakta olan işçiler de sloganlarla ve alkışlarla destek verdi.

Eyleme ilişkin Birleşik Metal-İş'ten yapılan açıklama şöyle:

"Ücretsiz izin, pandemiden olumsuz etkilenip üretimi önemli ölçüde azalmış, işini neredeyse kaybetmiş işyerlerinde işçi çıkışlarını önlemek için hükümet tarafından çıkarılmıştır.

İşler durma noktasına gelmemişse ücretsiz izin uygulanamaz.

Hatta Systemair'de olduğu gibi üretimin yoğun olarak sürdüğü, fazla mesai yapılan işyerlerinde ücretsiz izin uygulaması kesinlikle yapılamaz. Systemair'de ücretsiz izin dayatması sendikalaşmaya karşı yapılmak isteniyor. Sendikamız üyesi 45 işçi ücretsiz izin dayatması ile karşı karşıya...

İşçilerin sendikaya üye olma hakkı sadece Anayasamızda değil, ülkemizin altına imza koyduğu uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuatımız tarafından da güvence altına alınmıştır. Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak tanımlanmış ve cezai yaptırıma bağlanmıştır. Systemair HSK yönetimi bu suçu işlemekten derhal vazgeçmelidir.

Systemair Hsk işçileri anayasal haklarını kullanmışlar ve sendikamıza üye olmuşlardır. İşyerinde çalışma barışı isteniyorsa; işçilerin sendikalaşma hakkına saygı duyulmalı ve ücretsiz izin baskısı derhal durdurulmalıdır.

DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası olarak her zaman olduğu gibi işçilerin haklarını alması için tüm gücümüzle mücadelemizi artırarak sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz."