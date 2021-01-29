Şenol Güneş: Burak Yılmaz'ın başarısız olmasını bekleyenler vardı

29 Ocak 2021 Cuma, 16:12

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, FourFourTwo'ya konuştu. Deneyimli teknik adam futbolculara yalnız popüler olduklarında değil her zaman destek olunması gerektiğinin altını çizdi.

Kulüpler ile futbolcular arasında yaşanan iletişimsizliklere değinen Şenol Güneş, "Mevcut dengeyi biz bozuyoruz. Futbolcu takımında başarılıysa buna aldırmıyor ama forma şansı bulamayacağını düşündüğü an, parasını almanın yollarını arıyor. Oyuncu futbol yerine parayı, yönetici ise para vermemeyi düşünmek zorunda kalıyor. Burada dengeleri hepimiz bozuyoruz. Oyuncuların iletişiminde bu sorunu da konuşmamız lazım. Birinin haksızlığa uğraması durumunu diğerinin de sahiplenmesi gerekiyor ve bunun para odaklı değil, yanlışa düşmemek için ele alınması gerekir. Bu sebeple iletişimi sadece "merhaba, nasılsın" demekten ziyade, konu başlıklarını belirleyip köprülerin bu şekilde kurulmasından yanayım." ifadelerini kullandı.

Futbolda yaşanan 'yabancı oyuncu sayısı' tartışmaları hakkında konuşan Güneş, "Yaşlı oyuncuları transfer eden bir ülkeyiz ve bu durumdan rahatsız olduğumuz kadar büyük paralar verdiğimizi söylüyoruz. Gelip gittikten sonra para kazandıran oyuncular yok. Yerli oyuncular için de geçerli bu durum, anlayacağınız fark etmiyor. Ben bu tartışmayı yaparken hemen bana tepki gösteriyorlar, oysa bana değil konuya saldırıp tartışalım. Burada yabancı olsun olmasın meselesini konuşmuyorum. İlk defa bir durum oldu Türkiye'de. Ben Burak Yılmaz’a inandığım için hayal kırıklığına uğramadım çok mutlu ve gururluyum ama daha iyi olmalıydı. 35 yaşında Fransa'ya gidiyor ve kulübü kendisinden memnun kalıyor. Bize bu anlamda bir şeyler yapılabileceğini gösteren bir durum bu. Eksik olan düzlemimizde bile üretebiliyoruz. İşte bu yapıyı düzeltmek bu anlayışı değiştirmek için konuşmaya, ilişki kurmaya ihtiyacımız var." dedi.