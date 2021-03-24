Şenol Güneş: "Ezik oynamadık, gereği neyse onu yaptık"

24 Mart 2021 Çarşamba, 22:41

A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda'yı 4-2 yendiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları...

"Tüm Türkiye olarak halkımızın sinerjisi ve duasıyla maça çıkan oyuncularımızın gayretiyle güzel bir maç oldu. 2022 önünde ilk ve en büyük maçtı bu. Kazandıktan sonra moral ve puan olarak üst seviyeye geldik. İnşallah bunları iyi kullanırız. Ezik oynamadık, iyi oynadık. Gereği neyse onu yaptık. Alınlarından öpüyorum oyuncularımın. Hatalarımız vardı ama doğrularımız da vardı. Goller atmamız sevindirici. Yediğimiz 2 gol, verdiğimiz pozisyonlar deneyim olacak. Hatalarımıza bakıp daha iyi olmak istiyoruz. Norveç güçlü ve çıkışta olan bir takım. Düşündüğümüz sonucu alır Letonya'yı da yenersek güzel olur. Bugün kazandık. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum."