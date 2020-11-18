Şenol Güneş: Türkiye kazanacak!
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Biz buraya kazanmak için geldik" dedi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Biz buraya kazanmak için geldik. Rakibimiz için de bizim için de galibiyet şart. Ama biz önde olmak, en azından rövanşı almak istiyoruz" dedi.
UEFA Uluslar B Ligi 3’üncü Grup'taki son maçında bugün deplasmanda Macaristan’a konuk olacak A Milli Takım’da teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş, "Bizim için zor bir dönemdi. Macaristan, Ağustos’un 14’ünde sezona başlamışken, biz bir ay sonra, eylülde sezona başlamak durumunda kaldık. Önümüzü görmeden maça çıktık. Macaristan bizden daha iyi oynayarak 3 puan aldı. Kötü başlamıştık şimdi iyi bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Güzel bir karşılaşma olacağına dikkat çeken Şenol Güneş, "Biz buraya kazanmak için geldik. Rakibimiz için de bizim için de galibiyet şart. Ama biz önde olmak, en azından rövanşı almak istiyoruz" diye konuştu.
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Macaristan’ın en önemli oyuncularından Dominik Szoboszlai’nin bu maçta forma giyemeyecek olmasına fazla odaklanmadıklarını belirten Mert Günok ise "Bireysel olarak oyuncuları değerlendirmek doğru olmaz. Günümüzde her takımda birden fazla kilit oyuncu var. Amacımız takım olarak iyi mücadele ederek galibiyete ulaşmak" açıklamalarında bulundu.
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