‘Şentop muhalefete üye sözü verdi’ krizi!

29 Nisan 2021 Perşembe, 02:00

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a bu kez AKP içinden tepki geldi. AKP’li milletvekilleri, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) seçimi için yapılan Karma Komisyon toplantısı öncesinde Şentop’un, “Meclis’in seçeceği yedi üyenin üçü için muhalefet partileriyle anlaştığı ve iki ismin İYİ Parti’den, bir ismin ise CHP’den olması yönünde söz verdiğini” ileri sürdü. Şentop’un parti yönetimleriyle görüştüğü de iddia edilirken, bu kez AKP’li isimlerin Şentop ile ilgili durumu parti yönetimine aktaracağı dillendirildi.

Karma Komisyon, AKP’li Bekir Bozdağ başkanlığında dün toplandı. Bozdağ, HSK seçimine ilişkin şu bilgileri aktardı:

“TBMM, HSK’nin 7 üyesini seçmektedir. Üç üye Yargıtay üyeleri arasından, bir üye Danıştay üyeleri arasından, üç üye de yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilecek. 23 Nisan 2021’de Karma Komisyon Başkanlığımıza gelen listeye göre yedi HSK üyeliği için 51 Yargıtay üyesi, 10 Danıştay üyesi, 14 yükseköğretim üyesi, 43 avukat olmak üzere toplam 118 aday adayı başvuruda bulunmuştur.”

Bozdağ, yapılacak çalışma ile birlikte anayasanın 159. maddesi uyarınca Karma Komisyon’un ilk kez aday belirleyeceğine de dikkat çekti. Komisyonda daha sonra AKP’li Abdullah Güler, Emine Zeybek, Yılmaz Tunç ile CHP’li Levent Gök ve HDP’li Abdullah Koç’un üyeliğe seçildiği alt komisyon kuruldu. Aday adaylarının ilan duyurusunda öngörülen başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarının tespit edilmesi ve seçim evrakının hazırlanması çalışmalarını yürütecek alt komisyon, bu çalışmalarını, 17 Mayıs’a dek tamamlayıp raporunu Karma Komisyon Başkanlığı’na sunacak.

‘UZLAŞI ARIYOR' İDDİASI

Alt komisyonun kurulmasının ardından Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, komisyonda “söz krizi” yaşandı. Şentop’un HSK’ye seçilecek yedi üyenin üçü için “muhalefete söz verdiği” ileri sürüldü. Bu isimlerden ikisinin İYİ Parti’den, birinin ise CHP’den olmasına yönelik “Şentop ile muhalefetin anlaşma yaptığı, Şentop’un CHP ve İYİ Parti yönetimiyle görüştüğü” iddia edildi. Şentop’un böyle bir adımı “muhalefet ile iktidar arasında uzlaşı zemini aranmasını sağlamak amacıyla attığı” da ifade ediliyor.