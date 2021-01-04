Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 454,70 lira oldu.

İHA
04 Ocak 2021 Pazartesi, 13:09
Serbest piyasada altın fiyatları
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İstanbul Kapalıçarşı’da 454,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 454,70 liradan, 2 bin 995 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 16 liradan, 415 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 419 liradan, 2 bin 927 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 947 liradan, bin 464 liradan alınan Yarım Ziynet bin 474 liradan ve 732 liradan alınan Çeyrek Ziynet 737 liradan satılıyor.


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