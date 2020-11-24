Serbest piyasada dolar ve Avro'da son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 7,9070 liradan, Avro 9,3740 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
24 Kasım 2020 Salı, 09:08
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Serbest piyasada 7,9050 liradan alınan dolar, 7,9070 liradan satılıyor. 9,3720 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,3740 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9340 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,4410 lira olmuştu.


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