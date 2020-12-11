Dolar 8 TL oldu

11 Aralık 2020 Cuma, 09:05

Serbest piyasada 7,9020 liradan alınan dolar, 7,9040 liradan satılıyor. 9,6100 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,6120 lira olarak belirlendi.

Haftanın son işlem gününde ise yükseliş devam ediyor. Saat 11.22'de dolar 7,9586, Avro 9,6492 seviyesine çıktı. Saat 12.00'da ise dolar 8.02 Avro ise 9.72 oldu.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8690 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,5320 lira olmuştu.