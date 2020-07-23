Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8470 liradan, Avro 7,9320 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,8450 liradan alınan dolar, 6,8470 liradan satılıyor. 7,9300 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 7,9320 lira olarak belirlendi.
Dün kapanışta doların satış fiyatı 6,8520 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 7,9390 lira olmuştu.
İstanbul ve Ankara'da dolar, Avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
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