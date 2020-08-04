Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 6,9770 liradan, Avro 8,2090 liradan güne başladı.

AA
04 Ağustos 2020 Salı, 09:17
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Serbest piyasada 6,9760 liradan alınan dolar, 6,9770 liradan satılıyor. 8,2080 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,2090 lira olarak belirlendi.

Önceki kapanışta doların satış fiyatı 6,9810 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,2030 lira olmuştu.



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