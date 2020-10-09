Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 7,9460 liradan, Avro 9,3520 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2020 Cuma, 09:07
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Serbest piyasada 7,9440 liradan alınan dolar, 7,9460 liradan satılıyor. 9,3500 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,3520 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9270 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,3060 lira olmuştu.



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