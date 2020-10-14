Serbest piyasada döviz açılış fiyatları: Döviz kurları tarihi seviyelerine yakın seyrediyor

Döviz kurları tarihi seviyelerine yakın seyrediyor. Dolar/TL erken saatlerde yeniden 7,94 seviyesinin üzerini gördükten sonra 7,93'lerde seyrediyor. Avro/TL ise 9,31'den el değiştiriyor.

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2020 Çarşamba, 09:06
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Serbest piyasada 7,9310 liradan alınan dolar, 7,9330 liradan satılıyor. 9,3140 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,3160 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9240 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,3110 lira olmuştu.



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