Dolar ve Auro'da son durum!
İstanbul serbest piyasada dolar 7,9320 liradan, Avro 9,3360 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,9300 liradan alınan dolar, 7,9320 liradan satılıyor. 9,3340 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,3360 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9130 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,3090 lira olmuştu.
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