Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 8,3650 liradan, avro 9,7460 liradan haftaya başladı.

AA
02 Kasım 2020 Pazartesi, 09:01
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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Serbest piyasada 8,3630 liradan alınan dolar, 8,3650 liradan satılıyor. 9,7440 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,7460 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,3790 lira, avronun satış fiyatı ise 9,7920 lira olmuştu.


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