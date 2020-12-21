Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 7,6820 liradan, avro 9,3630 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 7,6800 liradan alınan dolar, 7,6820 liradan satılıyor. 9,3610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3630 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6510 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3700 lira olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Altun'lara bu kez İslamcı yazardan 'maaş' tepkisi
- Türkeş'in oğlundan MHP'ye ağır ifadeler
- Yerlikaya sahte diplomayla ilgili ilk kez konuştu
- Osman Öcalan'dan ''TRT'' açıklaması
- ''Deprem olasılığı en yüksek olan bölgeleri açıkladı''
- Erdoğan’ın yeğeni yaşamını yitirdi
- Iraklı heyete verilen yemekle ilgili yeni paylaşım
- İmamoğlu'ndan Sayıştay raporuna ilişkin açıklama
- Türkiye 4 ülkeye uçuşları durdurdu
- Davutoğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan açıklaması
Video Haberler
- Erdoğan Irak Başbakanı El-Kazımi onuruna ziyafet verdi!
- Paketlere Ohh Ohh yazıldı, videoda Soylu'nun ifadeleri
- Gaziantep'te hastanedeki patlamada yaşanan dehşet anları
- Atay'ın tarihi konuşması sosyal medyanın gündeminde
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
- Emekli olan eğitimcisinin aracının peşini bırakmadı
- Küçük kızın mucize kurtuluşu kamerada
- Polis aracında tartışma yaratan görüntülere inceleme
- İranlı Youtuber’ın polis otosuyla İstanbul turuna tepki
- İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi
En Çok Okunan Haberler
- Altun'lara bu kez İslamcı yazardan 'maaş' tepkisi
- Türkeş'in oğlundan MHP'ye ağır ifadeler
- Yerlikaya sahte diplomayla ilgili ilk kez konuştu
- Osman Öcalan'dan ''TRT'' açıklaması
- ''Deprem olasılığı en yüksek olan bölgeleri açıkladı''
- Erdoğan’ın yeğeni yaşamını yitirdi
- Iraklı heyete verilen yemekle ilgili yeni paylaşım
- İmamoğlu'ndan Sayıştay raporuna ilişkin açıklama
- Türkiye 4 ülkeye uçuşları durdurdu
- Davutoğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan açıklaması