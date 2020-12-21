Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 7,6820 liradan, avro 9,3630 liradan haftaya başladı.

AA
21 Aralık 2020 Pazartesi, 09:06
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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Serbest piyasada 7,6800 liradan alınan dolar, 7,6820 liradan satılıyor. 9,3610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3630 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6510 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3700 lira olmuştu.


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