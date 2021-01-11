Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4570 liradan, avro 9,0820 liradan haftaya başladı.

AA
11 Ocak 2021 Pazartesi, 09:02
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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Serbest piyasada 7,4550 liradan alınan dolar, 7,4570 liradan satılıyor. 9,0800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0820 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3280 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9970 lira olmuştu.


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